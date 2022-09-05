Nilsu Berfin Aktaş'a büyük şok. Ünlü oyuncunun eşi cezaevine gönderildi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen ve şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem adlı karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'a büyük şok. Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eşi Serdar Sertçelik cezaevine gönderildi.

Serdar Sertçelik'in suçu, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak. İddiaya göre; Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.

