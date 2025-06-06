Ünlü oyuncunun hayatı karardı! Estetik yaptırdı

Hercai'de "Keriman" rolüne hayat veren oyuncu Eylem Tanrıver'in geçirdiği operasyonun ardından felç kaldığı ileri sürüldü.

Hercai’nin ardından uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Eylem Tanrıver, tv100 muhabirine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

YÜRÜYEREK GİRDİĞİ HASTANEDEN TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ÇIKTI

Ünlü oyuncu, estetik operasyon için girdiği ameliyat sonrası uygunsuz bir pozisyonda kaldığı için felç olduğunu söyledi.

Bu nedenle sinirlerinin hasar gördüğünü ve yürüyerek girdiği hastaneden, tekerlekli sandalyeyle çıktığını söyleyen oyuncu Tanrıver, sağlığını kaybettiğini, hayatından çalındığını dile getirdi.

'HAYATIMDAN ÇALINDI'

Hukuki süreç de başlattığını belirten Eylem Tanrıver, tepkisini, "6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli - kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.