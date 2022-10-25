Hande Erçel'in, hayatını kaybeden annesi için yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 2019 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Güzel oyuncu annesi Aylin Erçel'in doğum gününe özel gençlik fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ablası Gamze Erçel'in annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Erçel paylaşımına 'Tüm çiçekler bugün açmış olmalı. 25 Ekim ve her gün... Seni çok ama çok özleyerek. Güzeller güzeli annem.' notunu düştü.