Ünlü oyuncunun oğlu kadın oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncunun oğlu kadın oldu

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü Robert De Niro'nun oğlu model Aaron De Niro trans kadın olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, cinsiyet değiştiren ve adını Airyn olarak değiştiren kızına desteğini açıklarken, "Aaron'u oğlum olarak sevdim ve destekledim, şimdi de Airyn'i kızım olarak seviyorum" dedi.

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Oscar ödüllü dünya yıldızı Robert De Niro ve model Toukie Smith'in 29 yaşındaki oğulları Airyn De Niro, trans bir kadın olduğunu açıkladı.

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DE NİRO'DAN DESTEK GELDİ

Robert De Niro, kızını destekleyen bir açıklama yaparak. "Aaron'u oğlum olarak sevdim ve destekledim, şimdi de Airyn'i kızım olarak seviyorum ve destekliyorum. "dedi. De Niro sahibi olduğu 7 çocuğunu da çok sevdiğini söyledi.

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Toplumdaki güzellik standartlarıyla mücadele etmesiyle bilinen Airyn De Niro, son haliyle de beğeni topladı.

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