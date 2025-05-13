Ünlü oyuncuya büyük şok! Cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Paris Ceza Mahkemesi, Fransız oyuncuyu, 2021 yılında "Les Volets Verts" (Yeşil Panjurlar) adlı filmin çekimleri sırasında iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu.

28 BİN EURODAN FAZLA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, aktörü 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırırken psikolojik tedavi görmesi gerektiğini de söyledi. Ceza mahkemesi ayrıca Depardieu'nun 2 yıl süreyle kamu görevi yapma yasağı da getirirken ünlü oyunun ismi aynı zamanda cinsel suçluların yer aldığı ulusal veri tabanına kaydedilecek. Depardieu'nun ayrıca mağdurlara toplamda 28 bin eurodan fazla tazminat ödemesine hükmedildi.

18 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ünlü isim, iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen Fransız aktör zaman zaman "kaba" ya da "edepsiz" davranışları olabileceğini kabul etti ancak cinsel saldırı suçlamalarını reddetti. Avukatı Jérémie Assous ise, mağdurları "histerik", "yalancı" ve "çıkarcı" olmakla suçlayarak sert bir savunma yürüttü. Bu yaklaşım, mağdurların avukatları tarafından "cinsiyetçiliği meşrulaştırma çabası" olarak eleştirildi.

TECAVÜZ ŞİKAYETİYLE İLGİLİ YENİ DAVA

Depardieu hakkında son yıllarda yaklaşık 20 kadın cinsel saldırı iddiasında bulundu. Ancak bu başvuruların büyük bölümü zaman aşımı nedeniyle kapatıldı. Öte yandan, Fransız oyuncu Charlotte Arnould'un 2018 yılında yaptığı tecavüz şikayetiyle ilgili yeni bir dava açılması da gündemde.