Ünlü oyuncuya Müjdat Gezen'den iş teklifi. TRT'den kovulmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncuya Müjdat Gezen'den iş teklifi. TRT'den kovulmuştu

TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un ardından bir iş teklifi de usta tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'den geldi.

Usta Tiyatrocu Müjdat Gezen yazdığı köşe yazısında boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a iş teklifinde bulundu.

Usta tiyatrocu Cumhuriyet'te yazdığı köşe yazısında, Aybüke Pusat'ın konservatuar mezunu olduğunu hatırlatarak "TRT’de bir dizide oynuyormuş. Boykota destek verince işine son vermişler. TRT yöneticileri... Yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır" dedi.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Aybüke Pusat'a bir projesinde yer vermek istediğini açıklamıştı.

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