Ünlü oyuncuya saldırı. Sokak ortasında dayak yedi

Hollywood’un en önemli oyuncularından biri olan Steve Buscemi, New York'ta saldırıya uğradı. Yürürken yüzüne tanımadığı biri tarafından yumruk atılan 66 yaşındaki oyuncu yaralandığı için tedavi altına alındı.

New York Şehri Polis Departmanı çarşamba günü öğleden sonra gerçekleşen ve şehirdeki bir dizi rastgele saldırının sonuncusu olan olayı araştırdığını söyledi. Oyuncunun yakınları, "O iyi ve herkesin iyi dileklerini gönderiyor ancak bunun New York sokaklarında yürürken başına gelmesi herkes için inanılmaz derecede üzücü" dedi. Polis yetkilileri, "Şu anda herhangi bir tutuklama yok, soruşturma devam ediyor" diye konuştu. Geçtiğimiz ay New York şehrinde yaşayan 6 kadın sokakta tanımadıkları kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

NYPD bu adamın kimliğinin tespit edilmesi için halktan yardım istedi. Polise göre, "Birey koyu tenli, koyu renkli beyzbol tarzı bir şapka giyen, mavi tişört, siyah pantolon, beyaz spor ayakkabı giyen ve kitap çantası taşıyan bir erkek olarak tanımlanıyor."

Buscemi Brooklyn, New York'ta doğdu. Ünlü oyuncu "Rezervuar Köpekleri" (1992) ve "Fargo" (1996) gibi filmlerin yanı sıra "Boardwalk Empire" ve "30 Rock" gibi TV dizilerindeki başrolleriyle tanınıyor.