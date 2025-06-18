Ünlü partinin lideri CHP'ye katılacak! Ankara gündemini anında değiştiren kulis...

Ankara’da gündemi değiştirecek kritik görüşme olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ana gündemi ise Memleket Partisi'nin CHP’ye katılımı ve İnce’nin yeniden CHP’ye dönmesi olduğu aktarılıyor.

KILIÇDAROĞLU İLE FİKİR AYRILIĞI YAŞADI İSTİFA ETMİŞTİ

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yer alan Muharrem İnce, yüzde 30 üzerinde oy alarak kaybetmişti. Seçim sonrasında CHP yönetimine sert eleştirilerde bulunan İnce, Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılığı yaşamıştı. Bu süreçte İnce “Babaca Ocağı” olarak adlandırdığı partiden ayrılarak Memleket Partisi’ni kurmuştu. Bir süredir siyasi kariyerini partisinin Genel Başkanı olarak sürdürüyor.

İNCE CHP’YE Mİ DÖNÜYOR?

Halk TV’de yer alan bilgiye göre; CHP kulislerinden edinilen bilgilde, taraflar arasındaki görüşmede İnce’nin "baba ocağına dönüşü" olarak nitelendirilen bir sürecin detayları masaya yatırılacak. Plan işlerse önümüzdeki hafta salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’nda Muharrem İnce’ye CHP rozeti takılacağı iddia ediliyor. Bu gelişme gerçekleşirse, İnce yaklaşık üç buçuk yılın ardından CHP saflarına geri dönecek.