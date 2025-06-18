Ünlü patron 3 şirketiyle birlikte konkordato ilan etti! 700’ü aşkın ürün gamı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü patron 3 şirketiyle birlikte konkordato ilan etti! 700’ü aşkın ürün gamı var

Türkiye'nin büyük firmalarından Dost Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit, şirketleriyle birlikte konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, 11 Haziran 2025 itibarıyla Natanael Tavit ve şirketleri Dost Teknik Tekstil Ltd. Şti., Opera Proje ve Yapı A.Ş. ile Politek Medikal Cihazlar A.Ş. için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Dost Grup Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit, kendisi ve şirketleri Dost Teknik Tekstil Ltd. Şti., Opera Proje ve Yapı A.Ş. ile Politek Medikal Cihazlar A.Ş. için konkordato talep etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla Tavit’e ait bu üç şirkete yönelik tüm haciz ve icra işlemleri tedbiren durdurulurken, alacaklılara karşı mali yapının yeniden yapılandırılması süreci başladı.

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Mahkeme ayrıca üç kişilik konkordato komiser heyeti atayarak sürecin yakından izlenmesini kararlaştırdı. Duruşma tarihi ise 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.

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700’Ü AŞKIN ÜRÜN GAMINA SAHİP

Dost Grup, teknik tekstil alanında başladığı faaliyetlerini yıllar içinde otomotiv, ambalaj, inşaat ve kuyumculuk sektörlerine taşımış, 700’ü aşkın ürün gamıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet göstermişti.

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3000 metrekarelik deposuyla güçlü stok altyapısına sahip şirket, özellikle distribütörlüğünü üstlendiği global markalarla tanınıyordu.

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