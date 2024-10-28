Ünlü peynir firmasının ürünleri hileli çıktı! Kapış kapış satıyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor ve bu kapsamda hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bugünkü listede, Diyarbakır’da faaliyet gösteren Yöresel Çermik Peynircilik firmasının sosyal medya üzerinden satışa sunduğu tulum peynirinde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İncelemede, tulum peynirine bitkisel yağ ve netamisin maddesi eklendiği belirlendi.

ÇERMİK PEYNİRCİLİKLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Öte yandan Çermik Peynircilikle ilgili "ŞikayetVar" adlı sitede çok sayıda şikayet olduğu da görüldü. Söz konusu şikayetlerden bazıları şu şekilde:

"Yöresel Çermik Peynircilik'ten aldığım tulum peyniri çok kötü çıktı, yenilecek gibi değildi. Çok acı bir tadı vardı, videolarda gösterilen peynirle alakası yoktu."

"Dün vermiş olduğum siparişim geldi. Maalesef reklamla alakası yok. İki çeşit peynir istedim. Az tuzlu diye zehir gibi tuzlu, nasıl yenecek bilmiyorum. Ayrıca gram yağ yok"

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI KULLANILDI

Bir diğer tespit edilen ürün ise Mersin’deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı firmaya ait. Firmanın ürettiği zeytinyağında tohum yağı karışımı kullanıldığı ve bu nedenle ürünün sahte olduğu ortaya çıktı.