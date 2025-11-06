Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimleri devam ettiriyor.

81 ilde gerçekleştirilen kontrollerde, gıda üretimi ve satışı yapan markalar inceleme altına alınıyor. Yapılan denetimlerde bazı ürünlerde taklit veya tağşiş görülmesiyle, ortaya çıkan sahtecilik, kamuoyuyla paylaşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürün ve firmaların isimlerini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki başlık altında yayımlanan listeler, düzenli olarak güncelleniyor.

5 Kasım tarihinde son yapılan güncellemede ise, birçok yeni ürün ve marka listeye eklendi.

PEYNİR, ZEYTİNYAĞI VE YAĞLARDA HİLE TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın son denetim raporuna göre; peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve bitkisel yağ gibi temel gıda ürünlerinde hile yapıldığı tespit edildi.

Bazı firmaların ürünlerinde, etiketinde yazılmayan katkı maddeleri kullanıldığı veya daha ucuz yağların karıştırıldığı belirlendi. Bu durum, vatandaşların sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor.

Uzmanlar, vatandaşları alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ambalaj üzerindeki ibarelerin her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini ifade eden yetkililer, gıda alışverişlerinde bilinen markalar ve güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.