Ünlü piyanist Fazıl Say imzayı atıyor: Yeni eş oyuncu Erhan Yazıcıoğlu’nun yeğeni flüt virtüözü Aslıhan And

Fazıl Say, Aslıhan And ile verdiği bir konser sonrası sevgilisinden övgüyle söz etmişti. Say, duygularını şu ifadelerle dile getirmişti: "Aslıhan And istisnai bir sanatçı, her sesin kıymetini bilen bir yorumcu. Dinleyenlerini, müziği ile çok etkiliyor. Aslıhan And ile tüm dünyanın konser salonlarına gideriz diye düşünüyorum."