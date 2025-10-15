Çift, bu hafta içinde aile arasında düzenlenecek sade bir nikah töreniyle dünya evine girecek. Yakın çevreden yalnızca birkaç kişinin davetli olacağı törenin samimi bir atmosferde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ünlü piyanist Fazıl Say imzayı atıyor: Yeni eş oyuncu Erhan Yazıcıoğlu’nun yeğeni flüt virtüözü Aslıhan And
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, uzun süredir aşk yaşadığı flüt sanatçısı Aslıhan And ile hayatını birleştirme kararı aldı. Sanat camiasının sevilen bu iki yetenekli ismi, ilişkilerini resmileştirme yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. And, ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun yeğeni...Taner Yener
Nikahın ardından Say ve And, mutluluklarını dostlarıyla paylaşmak üzere Mayıs ayında İstanbul’da büyük bir kutlama organize edecek.
ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINDA
İki yıl önce mimar Ece Dağıstan'dan boşanan Fazıl Say için bu, üçüncü evliliği olacak.
Daha önce çellist Gülyar Balcı ve ardından piyanist Ece Dağıstan ile evlilik yapan Say, üç aydır oyuncu Erhan Yazıcıoğlu’nun yeğeni, yetenekli flüt sanatçısı Aslıhan And ile aşk yaşıyor.
İkilinin yakın zamanda nikâh masasına oturacağı dedikoduları, alınan bu kararla doğrulandı.
Fazıl Say, Aslıhan And ile verdiği bir konser sonrası sevgilisinden övgüyle söz etmişti. Say, duygularını şu ifadelerle dile getirmişti: "Aslıhan And istisnai bir sanatçı, her sesin kıymetini bilen bir yorumcu. Dinleyenlerini, müziği ile çok etkiliyor. Aslıhan And ile tüm dünyanın konser salonlarına gideriz diye düşünüyorum."
ASLIHAN KİMDİR?
Dünya çapında birçok festivalde misafir sanatçı olarak yer alan ve ustalık sınıfları düzenleyen Aslıhan And, müzik kariyerinde önemli başarılara imza atmış bir isim.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi olarak görev yapan And, aynı zamanda Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’nın solo flütistidir.
Eğitimini MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda İtalyan flütist Vieri Bottazzini ile lisans düzeyinde, Hamburg Yüksek Müzik Okulu’nda Prof. Juergen Franz'la yüksek lisans düzeyinde ve sanatta yeterlik çalışmalarını ise Prof. Ayla Uludere ile tamamlamıştır.
Aslıhan And, dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından Galway Flüt Festivali'nde (İsviçre) "Yükselen Yıldız" ödülüne layık görülmüş ve altın flüt ağızlığı ile ödüllendirilmiştir.
2016-2020 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solo flütist olarak görev alan sanatçı, ayrıca North German Radio (NDR) Symphony Orchestra (Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda misafir sanatçı olarak sahne almıştır.
FAZIL SAY KİMDİR?
Fazıl Say, 14 Ocak 1970 Ankara doğumlu, uluslararası üne sahip bir besteci ve klasik müzik piyanistidir. Annesi Gürgün Say ve babası Ahmet Say’dır. Ebeveynlerinin ayrılmasının ardından babası yazar-müzikolog Ahmet Say ile yaşadı.
Üç yaşındayken Ali Kemal Kaya ile ritmik jimnastik ve işitme çalışmaları yaptıktan sonra sekiz yıl boyunca Mithat Fenmen’den piyano dersleri almıştır.
Piyano ve kompozisyon eğitimi için Ankara Devlet Konservatuarı’na giren Say, burada Kamuran Gündemir’den piyano ve İlhan Baran’dan kompozisyon dersleri almıştır.
İlk eseri olan bir piyano sonatını henüz on dört yaşındayken, 1984 yılında konservatuvar öğrencisiyken bestelemiştir.
Konservatuar eğitimi sırasında armoni, kontrpuan, form bilgisi, analiz, enstrümantasyon, orkestrasyon, antik modlar, Türk Müziği makamsal ve ritmik sistemleri ve caz armonisi konularında derinlemesine bir eğitim almıştır.
Ayrıca çağdaş müzik stilleri üzerine üç yıl boyunca Ertuğrul Oğuz Fırat’tan özel dersler almıştır.
17 yaşındayken kazandığı DAAD bursuyla Düsseldorf’taki “Robert Schumann Institute”a kabul edilmiş ve David Levine’in öğrencisi olmuştur. 1992 ile 1995 yılları arasında çalışmalarını Berlin Konservatuarı’nda sürdürmüştür.
1994 yılında “Young Concert Artists International Auditions” (Uluslararası Genç Konser Sanatçıları) yarışmasını dünya birincisi olarak kazanmasıyla kariyeri hızlı bir yükselişe geçmiştir. Radio France Beracasa Vakfı, Paul A. Fish Vakfı, Boston Metamorphos Orkestrası, M. Clairmont Vakfı gibi kuruluşlardan ödüller alarak kariyerine New York’ta devam etmiştir.
New York Filarmoni Orkestrası, İsrail Filarmoni Orkestrası, Saint Petersburg Filarmoni Orkestrası, Baltimor Senfoni Orkestrası ve BBC Filarmoni Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla çalışmış ve birçok önemli festivalde sahne almıştır.
2003 – 2004 sezonunda “Salzburg Festival”i, New York’taki “Lincoln Center Festival”i, Londra’daki “Harrod’s Piano Series” ve Tokyo’daki “World Piano Series”de ilk kez dinleyiciyle buluşmuştur. Bu konserlerde Say’a, aralarında Yuri Bashmet ve Shlomo Mintz’in de bulunduğu önemli müzisyenler eşlik etmiştir.
2004 yılında Maxim Vengerov ile birlikte Avrupa ve Amerika turnesine çıkmış; ”Carnegie Hall”, “The Vienna Musikverein”, “The Amsterdam Concertgebouw”, The Barbican Centre” ve “Salzburg Festival”inde unutulmaz performanslar sergilemiştir.
Caz müziğine ve doğaçlamaya olan büyük tutkusuyla 2000 yılında neyzen Kudsi Ergüner ile bir araya gelmiştir. Kurdukları caz dörtlüsüyle St. Denis, Paris, Montpellier, Montreux Caz Festivali, Juan-les-Pins Festivali ve İstanbul Caz Festivali’nde büyük ilgi gören konserler vermişlerdir.
1991 yılında “Berlin Senfoni Orkestrası” ile “Yansıtmalar” konçertosunun prömiyerini yapmış, 1996’da Boston’da, ikinci piyano konçertosu olan “İpek Yolu” nun ilk performansını gerçekleştirmiştir. 2001’de Nazım Hikmet için yazdığı “Nazım” orotoryosunun ilk performansını Ankara'da sunmuştur.
2003 yılında İstanbul Festivali’nde 5000 kişilik dinleyici önünde “Metin Altıok için Ağıt” orotoryosunu sergilemiştir. Mozart ve Paganini’nin önemli eserlerinin piyano uyarlamalarını yapmış ve bu uyarlamalarla 2006 Şubat ayında Viyana’da bir konser vermiştir.
Mayıs 2005’te İsviçre'li yönetmen Hans Ulrich Schlumpf’un “Ultima Thule” filminin soundtrackini bestelemiştir.
2012 yılı Fazıl Say için oldukça verimli ve yoğun geçmiştir. Mart ayında ney ve orkestra için bestelediği ve Burcu Karadağ’ın solist olarak yer aldığı ‘Hezarfen’ isimli konçertosunun prömiyeri şef Dan Ettinger yönetiminde Mannheim Ulusal Tiyatro Orkestrası Müzik Akademisi’nde yapılmıştır.
İstanbul Müzik Festivali tarafından sipariş edilen ve Say’ın ikinci senfonisi olan ‘Mezopotamya Senfonisi’nin ilk performansı ise Haziran ayında Gürer Aykal yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde İstanbul’da gerçekleşmiştir.
Bundan kısa bir süre sonra, Say’ın BBC siparişi olan ‘Dört Şehir’ isimli viyolonsel ve piyano sonatının dünya prömiyeri Nicolas Altstaedt ve José Gallardo tarafından City of London Festivali’nde yapılmıştır.
Eylül 2012’de ise, Konzerthaus Dortmund izleyicileri Say’ın, 2011 yılında Alman şair Rainer Maria Rilke’in şiiri üzerine soprano ve piyano için bestelemiş olduğu ‘Panther’ isimli şarkının orkestra ve soprano versiyonunun prömiyerini dinleme fırsatını yakalamıştır.
Son olarak ta ekim ayında Say’ın üçüncü senfonisi olan ‘Universe’ün prömiyer konseri, şef Ivor Bolton yönetiminde ve Salzburg Mozarteum Orkestrası eşliğinde izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılanmıştır.
2014 yılında ise Viyana Konzerthaus siparişi olan ‘Gezi Park 2’, İKSV İstanbul Müzik Festivali tarafından sipariş edilen ‘Sait Faik’, D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin 10. yıl kutlamaları çerçevesinde bestelenen ‘Hermias – Yunus Sırtındaki Çocuk’, Musikfest Bremen tarafından sipariş edilen ‘Gezi Park 3’ ve şef Andrey Boreyko yönetiminde Birinci Dünya Savaşı 100. yıl anma törenleri kapsamında Belçika Ulusal Orkestrası’nın siparişi olan ‘Overture 1914’ isimli eserlerinin dünya prömiyerleri gerçekleşmiştir.
Fazıl Say dünya çapında çalışmalarını sürdürmekte, önemli orkestralar ve orkestra şefleriyle konserler vermekte, resitaller sergilemektedir. Eserleri, günümüzün en tanınmış yayıncılarından Schott of Mainz tarafından tüm dünyaya dağıtılmaktadır.
