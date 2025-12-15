Yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolarlık servete sahip olan Taylor Swift, turne süresince birlikte çalıştığı ekibine 197 milyon dolarlık bonus dağıttı.

Ekip arkadaşlarına hitap eden Swift, "Hepinizin kartında aynı mesaj var. Açmanızı istiyorum" sözleriyle salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Swift'in, Eras Tour boyunca iki yıl içinde ekibine toplam 197 milyon dolar bonus dağıttığı belirtildi. Bu jestten turnede görev alan tüm çalışanların faydalandığı öğrenildi.

Bonus verilen ekipte; şoförler, enstrüman teknisyenleri, merch ekibi, ışık ve ses teknisyenleri ile prodüksiyon çalışanları yer aldı.

Ayrıca asistanlar, marangozlar, dansçılar, müzisyenler, güvenlik görevlileri, koreograflar, saç-makyaj ve kostüm ekipleri de ödüllendirildi.