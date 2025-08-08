Ünlü popçu Demet Akalın’ı şoke eden suçlama! Eski dansçısı Merve yaşadıklarına isyan etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın eski dansçısı Merve Atalar, sigortasız çalışma, eksik maaş ve mobbing iddiasıyla dava açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti, İstinaf kararı bozdu. Dosya yeniden görülecek.

Demet Akalın’ın eski dansçısı Merve Atalar, şarkıcının sigortasını ödemediğini, maaşını elden eksik ödediğini ve mobbing’e maruz kaldığını iddia ederek dava açtı.

Yerel mahkeme davayı reddetti, ancak İstinaf kararı bozdu.

Elif Altın’ın haberine göre, Merve Atalar’ın avukatı Fulya Büyükyörük tarafından İş Mahkemesi’ne sunulan dilekçede,

Demet Akalın’ın dansçının sigorta primlerini yatırmadığı ve gerekli belgeleri SGK’ya teslim etmediği öne sürüldü: “Müvekkil sigortasız çalıştırıldığı için maaşı elden ödenmekte olup, maaşı da eksik ödenmiştir. Çalıştırıldığı süre boyunca yıllık izin, hafta tatili alacakları da ödenmemiştir.

Tüm bunlara ek olarak, müvekkil uzun süre mobbing’e maruz bırakılmış, son olarak 2018’in aralık ayında davalının koruması tarafından darp edilmiştir.

Müvekkilin davalı nezdinde 16 Aralık 2011 ile 4 Mart 2019 arasında çalışmış olduğunun tespitine ve sigorta kayıtlarına işlenerek bu günlere ait sigorta primlerinin Demet Akalın’dan alınarak yatırılmasını talep etmekteyiz.”

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Demet Akalın, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçe davanın reddini istedi. Dilekçede, “Merve Atalar hizmet akdi kapsamında çalışmamıştır. Davacıya konser-performans ve klip işleri karşılığında ücret ödenmiştir” denildi.

Anadolu 29’uncu İş Mahkemesi davanın reddine karar verdi. Atalar’ın avukatı karara itiraz ederek dosyayı İstinaf’a taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34’üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin önemli delilleri toplamadığı gerekçesiyle kararı bozdu. Dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972’de Gölcük, Kocaeli’de doğan Türk şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve televizyon sunucusudur.

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınır. Kariyerine 1990’larda mankenlik yaparak başlayan Akalın, 1996’da ilk albümü Sebebim’i çıkardı, ancak asıl çıkışını 2004’te Banane albümüyle yaptı.

Kusursuz 19, Pırlanta ve Giderli 16 gibi albümleriyle büyük başarı elde etti. Şarkılarının yanı sıra renkli kişiliği, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeker.

Televizyonda çeşitli programlarda sunuculuk yaptı ve reality show’larda yer aldı. Ödüllü bir sanatçı olan Akalın, güçlü sesi ve hit şarkılarıyla pop müzik piyasasında önemli bir yere sahiptir.

Özel hayatında da sıkça gündeme gelen Demet Akalın, 2012’de Okan Kurt ile evlendi ve bu evlilikten Hira adında bir kızı oldu.

Çift, 2018’de kısa bir ayrılık yaşasa da tekrar bir araya geldi. Akalın, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyor.

