Gökhan Özen, gemi kaptanı Tuğçe Yıldız’ın kendisine yönelik hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Bunun üzerine mahkeme, Yıldız hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı vermişti.

TUĞÇE YILDIZ DA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hürriyet’te yer alan habere göre, Tuğçe Yıldız ise savcılığa giderek Özen’in iddialarının yalan olduğunu asıl kendisinin iftiraya maruz kaldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yıldız, Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve yaklaşık 4-5 ay görüştüklerini belirtti. Yıldız aralarındaki gerginliğin istemediği bir yere çağrılmasının ardından başladığını söyledi.

'ONURUMLA NAMUSUMLA OYNADI'

Yıldız dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Yaklaşık 4-5 ay görüştük. Beni gitmek istemediğim bir yere çağırdı. Gitmeyince aramızda husumet çıktı. Hiçbir zaman Gökhan Özen'in peşinde olmadım. Onurumla ve namusumla oynayan ve beni hayranlarına hedef gösteren Gökhan Özen'dir."

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Öte yandan 45 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda, sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez paylaşım yapmıştı. Özen'in Naz Canbaz ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.