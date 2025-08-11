Ünlü popçu Zeynep Bastık’ın deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi: “Dünya Güzellerim” paylaşımı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla tekne tatilinde keyifli anlar yaşadı.

Zeynep Bastık, yaz mevsimini neşeyle geçiriyor ve tatilin keyfi yapıyor.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-1.jpg

Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla teknede güneşin ve denizin tadını çıkardı.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-3.jpg

Teknede verdiği çeşitli pozlarla göz kamaştıran şarkıcı, bu anları takipçileriyle paylaştı.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-2.jpg

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabında; “Geleneksel dünya güzellerim, tekne tatili partisi 2” notuyla neşeli anlarını hayranlarıyla buluşturdu.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-4.jpg

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993’te Çanakkale’de doğan Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Üç yaşında ailesiyle İzmir’e taşınmış, burada ortaokul ve lise eğitimini tamamlamıştır. Anneannesi Arnavut kökenlidir.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-5.jpg

Müziğe erken yaşlarda ilgi duyan Bastık, 2010’da İzmir’de “Jackpot” adlı cover grubuyla müzik kariyerine başladı. 2012’ye kadar grupla sahne aldı, ardından Anadolu Ateşi’nde dansçı olarak çalıştı.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-6.jpg

Murat Dalkılıç’ın “Lüzumsuz Savaş” şarkısında vokal yaparak dikkat çeken Bastık, üç yıl boyunca Dalkılıç’ın vokalistliğini yaptı.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-7.jpg

2014’te ilk single’ı “Fırça”yı çıkararak solo kariyerine geçti. 2019’da Ezhel’in “Felaket” cover’ıyla büyük başarı elde etti.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-8.jpg

Fikri Karayel, Harun Kolçak ve Ümit Sayın’ın şarkılarını YouTube’da yorumlayarak geniş bir hayran kitlesi kazandı.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-9.jpg

Oyunculukta da boy gösteren Bastık, “Sil Baştan” (2014), “Adı Mutluluk” (2015), “Umuda Kelepçe Vurulmaz” (2016-2017) ve “Yasak Elma” (2018-2020) dizilerinde oynadı. 2021’de Exxen’de “Zeynep Bastık ve Konukları” programını sundu.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-10.jpg

2021’de menajeri Tolga Akış ile evlendi, ancak 2022’de boşandı. 2024’te oyuncu Serkay Tütüncü ile ilişkiye başladı.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-11.jpg

2019 Altın Kelebek ve Best Of Kültür Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı”, 2020’de BAU Müzik Onair ve Yeditepe Dilek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı” ödüllerini aldı.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-12.jpg

“Fırça” (2014), “Her Yerde Sen” (2019), “Bırakman Doğru mu?” (2019, Anıl Piyancı ile), “Zeynodisco” (2021), “Ara” (2022), “Eyvah” (2023), “Lan” (2024).

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-13.jpg

Bastık, 1.63 m boyunda, Yengeç burcudur.

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-14.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-15.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-16.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-17.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-18.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-19.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-21.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-22.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-23.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-24.jpg

zeynep-bastikin-deniz-keyfi-kizlarla-tekne-partisi-dunya-guzellerim-paylasimi-yenicag-25.jpg

