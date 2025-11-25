Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen profesör Canan Karatay eşinin vefatıyla sarsıldı.

46 YILLIK HAYAT ARKADAŞINI KAYBETTİ

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay 46 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele ettiği öğrenilen Ali Başak Karatay'ın vefatıyla Canan Karatay yıkıldı.

Karatay ailesi Dr. Ali Başak Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceğini açıkladı.

'YANINDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM'

Karatay yıllar önce katıldığı bir programda eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade etmişti:

"Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum.

DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dr. Ali Başak ABD'nin New York kentinde bulunan özel araştırma üniversitesi Syracuse University'den mezun oldu.

Ali Başak Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.