Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Tarihi Kentler Birliği'nin kurucularından ve Onursal Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, yaşamını yitirdi. Türkiye'nin kültürel mirasına adadığı ömrü boyunca, kentlerin tarihsel, kültürel ve mekânsal değerlerini görünür kılmak için önemli çalışmalar gerçekleştiren Sözen, aynı zamanda TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Kültür ve Sanat Ödülü de dahil pek çok ödülün sahibi olmuştu.

Tarihi Kentler Birliği, Sözen'in vefatından sonra yaptığı açıklamada, "Tarihi Kentler Birliği'nin kurucularından ve Onursal Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ömrünü Türkiye'nin kültürel mirasına adayan, kentlerin tarihsel, kültürel ve mekânsal birikimini görünür kılmak için büyük bir mücadele veren kıymetli bir değerimizi yitirdik. Yaşamı boyunca ilham veren çalışmalarıyla TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sözen'in cenazesi yarın (Pazar) ikindi namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.