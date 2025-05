Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında seneler boyunca hizmet veren Prof. Dr. Oya Başak yaşamını yitirdi. Ölüm haberinden sonra pek çok meslektaşı ve öğrencisi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Bilgisayar mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Cem Say, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi’nin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” ifadelerini kullandı. Say, aynı paylaşımda, Prof. Başak’ın kampüse giriş kartı iptal edilen 10 akademisyenden biri olduğunu hatırlatarak, “Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oya Başak için 27 Mayıs Salı günü, öğle namazını takiben Bebek Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

PROF. DR. OYA BAŞAK KİMDİR?

Eğitim hayatına Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde başlayan Oya Başak, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ABD’de tamamladı. 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna katılan Başak, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 22 yıl boyunca bölüm başkanlığı yaptı.

Tiyatro ve edebiyat alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Başak, özellikle Shakespeare üzerine yazdığı eserlerle akademik dünyada önemli bir yer edindi. Gazeteci ve yazar İzzeddin Çalışlar tarafından kaleme alınan "Oya Başak: Kahkahanın Derinliği" adlı biyografi kitabı, onun hem akademik birikimini hem de kişisel yaşamını ayrıntılı biçimde okuyucuya sunuyor.