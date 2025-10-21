Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini belirtti. Şener, “Ocak ayından bu yana ons altın %55 değer kazandı. Fed’in Ekim ve Aralık aylarında faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu indirimler gerçekleşirse, yıl sonunda ons altın 4.500 dolar seviyelerine gelebilir” dedi.

Şener, Amerikan dolarının euro karşısında %10 değer kaybettiğini ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi kapsamında altın alımlarını artırdığını aktardı. Bu gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirten Şener, “Spekülatif hareketler kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilir, ancak temel veriler altının yönünün yukarı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin faizlerin %2,5 seviyesine çekilmesi yönündeki tutumunun da altın fiyatlarını destekleyeceğini belirten Şener, “Eğer beklenenin üzerinde, örneğin 50 baz puanlık bir faiz indirimi gelirse, yıl sonunda 5.000 dolarlı seviyeleri görmek şaşırtıcı olmaz” dedi.