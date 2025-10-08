Enerji içeceklerinin sağlık üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Aksoy, bu ürünlerin içerdiği yüksek miktarda kafein, taurin gibi uyarıcı maddeler ve şekerin birlikte tüketilmesinin kalp ritmini bozabileceğini ve tansiyon yükselmesine neden olabileceğini söyledi. Aksoy, bu içeceklerin sıcak içecekler gibi yavaş tüketilmediğini, dolayısıyla kafeinin hızlı ve yoğun şekilde vücuda alındığını belirtti.

GENÇLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Ayrıca, enerji içeceklerinin sinir sistemi üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirten Aksoy, özellikle gençlerde dikkat eksikliği sendromu görülme sıklığının arttığını ifade etti. Alkolle birlikte tüketimin ise riskleri daha da artırdığını dile getiren Aksoy, reklam stratejilerine de dikkat çekti. Aksoy, enerji içeceklerinin gençleri hedef alan pazarlama yöntemlerinin tüketimi teşvik ettiğini ve bu durumun toplumsal açıdan endişe verici olduğunu ifade etti.

18 YAŞ ALTINA SATIŞI VE REKLAMI YASAK

Türkiye’de enerji içeceklerinin 18 yaş altına satışı ve reklamının yasak olduğunu belirten Aksoy, bu yasakların ne derece uygulandığının denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa ve Körfez ülkelerinde de benzer yasakların bulunduğunu hatırlatan Aksoy, enerji içeceklerinin içeriklerinin daha iyi anlaşılması ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, şöyle konuştu:

Enerji içecekleri üzerinde yapılan yasakların aslında birden fazla nedeni olduğunu bilmek lazım. Bunlardan birincisi tabii ki sağlık üzerindeki etkileri. Sağlık üzerindeki etkilerini iyice tanımlayabilmek için de içeriklerini bilmek gerekiyor. Tabii ki bunların içinde en önemli madde belki de kafein. Kafein birçok içecekte alıyoruz aslına bakarsanız. İşte kahvenin içinde var, çayın içinde var. Ama neden bu enerji içeceklerinin içindeki kafein bu kadar endişe yaratıyor? Öncelikle miktarı tabii biraz daha burada ön plana çıkıyor. Bir kahve içtiğiniz zaman işte bir espresso veya bilemediniz büyük bir bardak filtre içtiğiniz zaman 60 miligram 80 bazen hadi 100 miligrama kadar kafein var. Bu enerji içeceklerinin içinde ise 150 miligram civarında kafein var. Dolayısıyla bir kere hızlı miktarda, yüksek miktarda kafein alıyorsunuz. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Çay veya kahve tükettiğiniz zaman zaten bu içecekler çoğunlukla sıcak olduğu için daha yavaş tüketiyorsunuz. Kahveyle işte sohbet ederek tüketiyorsunuz, çayla sohbet ederek. Dolayısıyla daha uzun bir zaman süresi içinde esasında kafeini almış oluyorsunuz ve miktar olarak da daha düşük. Bir de tabii bu içeceklerin içinde sadece kafein yok. Hani bunun yanı sıra taurin gibi bazı uyarıcı maddeler de var. Ve bu uyarıcı maddeler kafeinle birlikte veya diğer içeceğin içindeki bileşiklerle birlikte nasıl bir kombinasyona giriyor? Bu çok araştırılmış ve cevabı bilinen bir soru değil. Dolayısıyla bu karışık bileşimi hızlı bir şekilde tükettiği zaman kişi biraz daha böyle enerjik oluyor. Ama bu enerjiyi karşılayacak olan organımız tabii ki kalp ve damar sistemi. Dolayısıyla kalp daha hızlı çalışmaya başlıyor. Ritmini hızlandırıyor. Bu da örneğin aritmi riskini yani ritim bozukluğu riskini getiriyor ve tabii ki tansiyon yüksek yükselmesi gibi bir problem de söz konusu olabilir.