Ünlü profesörden mucize formül: Bu kışı hastalanmadan geçireceksiniz

Bu enfeksiyonlar sizi kapıda bekliyor. Bunlar yüzlerce virüs ve bakteriden oluşan bir ordu gibilerdir. Bunların hepsine karşı sadece aşı olmak yani olacak şey değil akıl ve mantık dışı, zaten aşı olsanız bile aşının sizi koruyabilmesi için sizin bağışıklığınızın yerinde olması lazım.