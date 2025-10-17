Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Sağlık Ünlü profesörden mucize formül: Bu kışı hastalanmadan geçireceksiniz

Ünlü profesörden mucize formül: Bu kışı hastalanmadan geçireceksiniz

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bağışıklığı güçlendiren ve enfeksiyonlara karşı koruyan doğal bir tarif önerdi, sarımsaklı bal. “Bu kışı hastalanmadan geçirmek istiyorsanız, bu karışımı mutlaka deneyin” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, yaklaşan kış aylarında artacak solunum yolu enfeksiyonlarına karşı doğal bir koruma yöntemi sundu. Küçükusta, “Nezle, grip, Covid, bronşit, astım ve zatürre gibi hastalıklar kapıda. Bunlara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek şart” diyerek, sarımsaklı bal formülünü önerdi.

Küçükusta, sarımsağın ve balın faydalarına dikkat çekerek, “Aşılar tek başına yeterli değil. Bağışıklığınız güçlü değilse, koruma da etkisiz olur. Bu karışım sizi korur, pişman olmazsınız” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Önümüzdeki kış günlerinde çok faydası olacak. Sizi nezleden, gripten, Covid'den, bronşitten, astımdan, zatürreden koruyacak çok kolay yapılan, aynı zamanda genel vücut sağlığı için de, bağışıklık için de çok faydalı olan bir formülden bahsetmek istiyorum, sarımsaklı bal.

Sarımsakları alıyorsunuz, kabuklarını soyuyorsunuz. Böyle 30 tane kadar diyelim ki bir kavanozun içine koyuyorsunuz ve bunun üzerini kapsayacak kadar çiğ bal koyuyorsunuz.

İşlenmiş bal olmaması son derece önemli ve üzerine de bir yemek kaşığı kadar mesela elma sirkesi koyup ağzını kapatıyorsunuz ve bunu fermente olması için yani mayalanması için birkaç hafta, bir ay, 1 buçuk ay bekletiyorsunuz.

Bu süre sonunda meydana gelen karışım sizin her gün bir yemek kaşığı kadar yemeniz halinde sizi birçok enfeksiyondan koruyacak, bağışıklığınızı güçlendirecektir.

Sarımsağın, balın ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya hiç gerek yok. Önümüzdeki günler biliyorsunuz virüslerin, bakterilerin kol gezeceği günler olacak. Nezle, grip, sinüzit, farenjit, bronşit, zatürre.

Bu enfeksiyonlar sizi kapıda bekliyor. Bunlar yüzlerce virüs ve bakteriden oluşan bir ordu gibilerdir. Bunların hepsine karşı sadece aşı olmak yani olacak şey değil akıl ve mantık dışı, zaten aşı olsanız bile aşının sizi koruyabilmesi için sizin bağışıklığınızın yerinde olması lazım.

Şayet sizin bağışıklığınız sağlam değilse, yeterince güçlü değilse yapılan aşıların da zaten hiçbir faydası olmaz. O halde beni dinleyin. Bu kışı sarımsaklı bal kullanarak geçirmeyi deneyin. İnşallah pişman olmayacaksınız.

Kaynak: Haber Merkezi
