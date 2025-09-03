Ünlü psikiyatr Dr. Zekeriya Kökrek hastalık hastalığı anksiyete hakkında uyardı: "Sadece hastayı değil bütün aileyi esir alır"

Psikiyatr Dr. Zekeriye Kökrek'e göre Sağlık Anksiyetesi Bozukluğu (SAB) olan kişiler için "normal çıkan sonuçlar" bir son değil, yeni bir başlangıçtır; çünkü temiz bir kan testi "belki gözden kaçtı" şüphesine, MR'dan kötü bulguya rastlanmaması ise "ya makine göremediyse" kaygıları beraberinde getirir. Söz konusu kaygı döngüsü, tıbbın kesinlik dilini zihnin sınırsız şüphe dili karşısında çaresiz bırakır.

Günümüze değin neşredilen akademik araştırmalar da Kökrek'in iddialarını destekliyor. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin teşhis kriterlerine göre mevzu bahis hastalığın görüldüğü kişiler verilen tıbbi güvencelere rağmen "ciddi bir hastalık olduğuna dair kalıcı bir endişe" taşıdığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalar sağlık anksiyetesi bozukluğuna sahip bireyler kas seğirmesi, yorgunluk veya kalp çarpıntısı gibi normal bedensel duyumları bile "ölümcül bir hastalığın belirtisi" olarak anlamaya son derece yatkın bir psikolojiye sahip olduklarını gösteriyor.

AİLELER VE SAĞLIK SİSTEMLERİ TÜKENİYOR

Uzman psikiyatrist bilimsel literatürde "aile üzerindeki yük" olarak tanımlanan olguya dikkat çekerek "Kaygı sadece kişiyi değil, bütün aileyi esir alır" tespitinde bulunuyor. The Journal of Nervous and Mental Disease'da yayımlanan yeni bir araştırmada da anksiyete bozukluğu olan hastaların yakınlarında fiziksel ve psikolojik sağlık da dahil olmak üzere birçok alanda önemli bir yük yaşadığını ortaya koydu. Bu durum aile içi gerilimi artırırken, sosyal ilişkileri de zedeliyor.

Dr. Zekeriya Kökrek, hipokondrinin toplumsal bir ürün olduğunu ve komşuluk sohbetlerinden sosyal medyadaki dramatik hikâyelere kadar her alandan beslendiğinin altını çizerek, bunun dijital çağda ortaya çıkan "siberkondri" kavramıyla da birliktelik gösterdiğini vurguluyor. Kökrek'in dikkat çektiği siberkondri, internette aşırı bir şekilde hastalık belirtileri araması olarak tanımlanıyor. Columbia Üniversitesi'nden Dr. Brian Fallon, bu davranışı bir tür "bağımlılığa" benzeterek, "sürekli güvence arama döngüsünün kaygıyı daha da kötüleştirdiğini" belirtiyor. Bu durum, sosyal medyanın doğasıyla birleştiğinde, bireylerin kendi sağlık durumları hakkında memnuniyetsizlik duymasına ve daha fazla çevrimiçi arama yaparak kısır bir döngüye girmesine neden oluyor.

SAĞLIK SİSTEMİNE DE YÜK OLUYOR

Hipokondri sadece bireyleri değil, aynı zamanda sağlık sistemlerini de ekonomik olarak yoruyor. Hastalar, sürekli tekrarlanan başvurular ve gereksiz tetkiklerle sistem üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. 2023 yılında Hannah Kawka ve arkadaşları tarafından yayımlanan bir sistematik derleme, sağlık anksiyetesinin kişi başına yıllık 857,19 ile 21.137,55 ABD doları arasında değişen bir ekonomik yüke neden olduğunu gösteriyor. Columbia Business School araştırmacıları ise, anksiyete bozukluklarının ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 282 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor ve bu rakamın, daha önceki araştırmalardan %30 daha yüksek olduğunu belirtiyorlar. Söz konusu maliyetlerin büyük çoğunluğu, tekrarlayan doktor ziyaretleri ve tanısal testlerden kaynaklanıyor.

Ünlü Psikiyatrist Dr. Zekeriya Kökrek: Doktoruna güvenen hasta çabuk iyileşir

TIBBIN GERÇEK SINAVI

Dr. Zekeriya Kökrek, hipokondri hastalarına "bir şeyin yok" demenin fayda sağlamayacağını hatta böylesi telkinlerin hastaların "yalnızlık hislerini derinleştirdiğini" belirtiyor. Uzman ismin bu vurgusu Alman filozof Jürgen Habermas'ın "tıbbın sesi" ile hastanın "yaşam dünyasının sesi" arasındaki uyumsuzluk olarak açıkladığı hasta-hekim ilişkisindeki "çatışmayı" gözler önüne seriyor.

Akademisyenler tarafından yapılan araştırmalar hipokondrinin "bireysel bir acı olmaktan öte, tüm bir aile sistemini etkileyen ve sağlık sistemleri üzerinde ağır bir ekonomik yük oluşturan sistemik bir sorun" olduğunu gösteriyor.

Ünlü Psikiyatrist Dr. Zekeriya Kökrek: Adlandırılamayan hallerimizin sessiz çığlığına dikkat!

ÇÖZÜM NE?

Yıllara yayılan hekimlik tecrübesinden yola çıkarak "Tıp için gerçek sınav, yalnızca daha gelişmiş cihazlar üretmek değil; belirsizliğin içinde kıvranan insanı anlayabilmek, onun halini kavrayabilmektir. Çünkü hipokondri, tıbbın laboratuvarlarında değil, insanın varoluşsal korkularının derinliklerinde başlar." reçetesini sunan Dr. Zekeriya Kökrek, tespitin pratiğe nasıl dönüştürüleceği konusunda ise "Bunun yolu da, insanın beden dilinde söylediklerinin sosyal ve kültürel karşılıklarını görmezden gelmeden; bu söylenenlerin anlamına ve açıklamasına hassasiyet göstermek, onlara ihtimam ve ihtiram göstermekten geçer." tespitinde bulundu.