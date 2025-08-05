Ünlü psikolog halı yıkamacı çıktı: Murat Övünç'ün seans görüntüleri sızdı... Bir seansı dudak uçuklattı

Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor.

37 KİŞİ TUTUKLANDI

Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 kişi tutuklandığını açıkladı.

ÜNLÜ PSİKOLOG DEDİK HALI YIKAMACI ÇIKTI

Halk TV'nin haberine göre, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi kendisini gösteren Abdullah Volkan Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Seans başına 4.500 TL ücret talep eden sahte diploma dosyasındaki ‘psikolog’ Volkan Uçak'ın yaptığı seansları sizlerle paylaşıyorum.



İlgili şahsın gerçek mesleği ise Adana’da halı yıkamacılık yapmak.



Şahıs sahte e-imza ile Ege Üniversitesi Psikoloji ve Klinik Psikoloji… pic.twitter.com/gEWCWauwxl — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 5, 2025

BİR SEANSI DUDAK UÇUKLATTI

Volkan Uçak'ın bir seans başına ise 4500 TL aldığı iddia edilirken, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahte diploma skandalında ismi geçen Volkan Uçak'ın seansına katıldığı ortaya çıktı.

MURAT ÖVÜNÇ İLE OLAN SEANS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sahte diplomayla mezun olduğu belirlenen ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile yaptığı seans görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.