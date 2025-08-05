Ünlü psikolog halı yıkamacı çıktı: Murat Övünç'ün seans görüntüleri sızdı... Bir seansı dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv

Seans başına 4.500 TL alan sahte diplomalı ünlü psikolog Volkan Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı. Ege Üniversitesi'nden sahte diploma ile mezunmuş gibi kendisini gösteren Uçak’ın sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile yaptığı seans görüntüleri ortaya çıktı.

Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor.

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37 KİŞİ TUTUKLANDI

Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 kişi tutuklandığını açıkladı.

ÜNLÜ PSİKOLOG DEDİK HALI YIKAMACI ÇIKTI

Halk TV'nin haberine göre, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi kendisini gösteren Abdullah Volkan Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı.

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BİR SEANSI DUDAK UÇUKLATTI

Volkan Uçak'ın bir seans başına ise 4500 TL aldığı iddia edilirken, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahte diploma skandalında ismi geçen Volkan Uçak'ın seansına katıldığı ortaya çıktı.

MURAT ÖVÜNÇ İLE OLAN SEANS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sahte diplomayla mezun olduğu belirlenen ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile yaptığı seans görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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