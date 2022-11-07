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Ünlü rapçi küvette ölü bulundu

90'ların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyelerinden Nick Carter'ın kardeşi, rap şarkıcısı 34 yaşında Aaron Carter'ın küvetinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:13
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Ünlü rap şarkıcısı Aaron Carter küvette ölü bulundu

Ünlü rapçi küvette ölü bulundu
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90'ların yılların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyesi Nick Carter'ın kardeşi olan Aaron Carter, 34 yaşındaydı.

Çocuk yaşta ünlenen, rap ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter'ın, evindeki küvette cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Carter'ı Lancaster'daki evine gelen temizlikçinin bulduğu, polise "küvette boğulduğu" ihbarı yapıldığı aktarıldı. Yetkililer, Carter'ın ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

Carter'ın, oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisi ABD basınında yer almıştı.

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