Ünlü rapçi bıçaklı saldırıya uğradı: Tam 14 kez bıçakladılar

Tory Lanez, gerçek adıyla Daystar Peterson, 12 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde California Correctional Institution’da başka bir mahkûm tarafından saldırıya uğradı. Devlet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, saldırı saat 07.20 sularında gerçekleşti. Lanez, vücudunun çeşitli yerlerinden 14 kez bıçaklandı. Sırtına 7, gövdesine 4, kafasının arkasına 2 ve yüzüne 1 darbe aldı.

Sanatçının her iki akciğeri de çöktü ve solunum cihazına bağlandı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle önce ambulansla cezaevinden çıkarıldı, ardından hava yoluyla Kern Medical Hospital’a sevk edildi.

AVUKATINDAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Tory Lanez’in ekibinden yapılan açıklamada, ünlü rapçinin şu anda kendi başına nefes alabildiği, konuşabildiği ve bilincinin açık olduğu belirtildi. Lanez’in büyük acı çekmesine rağmen moralinin yüksek olduğu, hayatta kaldığı için Tanrı’ya minnettar olduğu ifade edildi. Sevenlerine destek mesajları için teşekkür etti.

Avukatı Jose Baez ise TMZ’ye verdiği demeçte, müvekkilinin iyileşme sürecine girdiğini ve güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Baez, “Tory toparlanıyor. Onun morali yerinde. Bu süreci atlatacağına inanıyoruz” dedi.

LANEZ NEDEN HAPSE GİRDİ?

Tory Lanez, 2020 yılında Hollywood Hills’te Kylie Jenner’ın evinde düzenlenen bir partiden sonra Megan Thee Stallion’un ayaklarına ateş açtığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. 2022’de mahkûm edilen Lanez, 2023 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şu an Los Angeles’ın yaklaşık 190 kilometre kuzeyindeki Tehachapi’de bulunan California Correctional Institution’da cezasını çekiyor.