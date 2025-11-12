Rapçi Hakan Aydın, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerlerimizin ardından konserlerini sosyal medya hesabından iptal ettiğini duyurdu.

Blok3 sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz' dedi.

CEMRE BAYSEL İLE ADI AŞK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Adı Cemre Baysel ile adı aşk iddialarına karışan Hakan Aydın bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı. Baysel 'kimseyle bir ilişkim yok' diyerek aşk iddialarını net bir dile yalanlamıştı. Blok3 bu kez aldığı bir kararla gündeme geldi.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C130 tipi askeri nakliye uçağı, dün Gürcistan hava sahasında düştü. Uçakta bulunan 20 askerimiz şehit düştü. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken Blok3 de 3 konserini iptal ederek ileri bir tarihe erteledi.

Blok3'ün paylaşım şöyle;

''Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.

BLOK3, olarak

önümüzdeki konserlerimizi

ileri bir tarihe erteliyoruz.

12 Kasım – Zonguldak

13 Kasım – Kastamonu

14 Kasım – Sinop

Başımız sağ olsun.''