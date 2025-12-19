Berfu Yenenler 8 ay önce konuk aldığı ünlüyle yaşadığı artışma yüzünden programı yayınlamadığını söylemişti. O ismin ünlü rapçi Çakal olduğu ortaya çıktı. Çakal YouTube'da program yapan Arem ve Arman'a konuk oldu. Çakal, açıklamalarıyla Berfu Yenenler’i yerden yere vurdu.

Terbiyesiz ve saygısız ortama tahammülü olmadığını ifade eden ünlü rapçi aynı stüdyoda çekilen programla ilgili söyledikleri şoke etti.

‘O KADAR TERBİYESİZ SORULAR’

Ünlü rapçi, "Bir program çektik burada yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı."

O İSİM BAKIN KİM ÇIKTI

Berfu Yenenler, yaklaşık 8 ay önce Danla Bilic programına konuk olduğunda bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve Danla’nın da çok yakından tanıdığı bir isim olduğunu açıklamıştı.

Yenenler, konukla sahnede birbirlerine laf sokmaya başladıklarını söyledi.