Ünlü rapçi Çakal'a silahlı saldırı! Apar topar ameliyata alındı...

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi Emirhan Çakal konser sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Çakal, ameliyata alındı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı. Ünlü rapçi ayağından yaralandı.

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

AMELİYATA ALINDI

Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken ünlü rapçi, Ulus’ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Çakal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.

Emirhan Çakal, festivale aynı Yenikapı konserinde yaptığı şovu yaparak alana UFO ile giriş yapmıştı. Sahneden UFO ile ayrıldığı esnada inişine yaklaşık iki metre kala havalı bir tüfekle sağ bacağından vuruldu.

