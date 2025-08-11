Ünlü rapçi deprem sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! 'Nuh' örneğiyle tedbirsizliğe isyan etti

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.

68 MAHALLEDE 16 YIKIK BİNA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu, içinde yaşam olan 4 binadan kişilerin sağ salim dışarı çıktıklarını bildirdi.

Ünlü rapçi Norm Ender, yaşanan yıkım sonrası tepki gösterdi.

Ebder, 'Allah tufan geliyor dedi Nuh'a, dua et demedi sağlam bir gemi yap dedi. İnanan ayet, inanmayan masal desin ama gerçeğimiz bilimdir. Allah'ın emridir. Japonlar doğanın gerçeği diye uyguluyor, sen Allah'ın emri olmasına rağmen... Yıl 2025 toprağa sakinlik ver diye dua etmek... peki' ifadelerini kullandı.'