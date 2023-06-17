Ünlü rapçi Eminem kayınpeder oldu

Rap yıldızı Eminem'in büyük kızı Alaina Scott, uzun süredir birlikte olduğu Matt Moeller ile dünyaevine girdi.

Ünlü rapçi Eminem kayınpeder oldu

Ünlü rap şarkıcısı Eminem artık kayınpeder oldu. En büyük kızı Alaina Scott, uzun süredir birlikte olduğu Matt Moeller ile geçen hafta evlendi.

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50 yaşındaki ABD’li rapçi Eminem, 30 yaşındaki kızı Alaina’yı düğününde koridorda kol kola yürüdükten sonra müstakbel eşine teslim etti.

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Scott ve Moeller, Michigan, Shelby Township'teki Packard Proving Ground Tarihi Müzesi'nde 125 konuğun önünde el yazısıyla yemin etti.

Kız kardeşi Hailie Jade'den baş nedimesi olmasını isteyen Scott, "Evlenmek kutsal bir şeydir ve günlük hayatımızı paylaşan insanlarla çevrili olmak istedik" dedi. Düğünde az sayıda davetlinin olmasını da "Son derece alışılmadık bir şey yaptık ve daha fazlasına izin vermedik. Bu bizim için önemliydi" sözleriyle açıkladı.

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