Ünlü rapçi Ezhel'in "Türklüğümden utanıyorum" çıkışı sosyal medyayı salladı

Ezhel, bir Instagram hesabının "Milli marşında Türk kelimesi geçen ülkeler" paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Macaristan ve Türkmenistan’ın milli marşlarında "Türk" kelimesine yer verilmesini değerlendiren rapçi, şu ifadeleri kullandı:

“Başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde Türklük kaybettiği gücüne yeniden ulaşabilir. Adaletle anılalım. O zaman milliyetimize hizmet etmiş olacağız. Hatalarımızı kabul edelim. Türk deyince akla asalet, adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum. Böyledir.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ezhel’in bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı ve sert tepkilere yol açtı. Kullanıcılar, rapçiye şu şekilde yanıt verdi:

“Türk olmayan biri Türk olduğu için utanç duyamaz. Türk olarak ülkemizde hırt beslediğimiz için utanç duyuyorum.”

“Biz de senin varlığından utanç duyuyoruz.”

“Ezhel Türk değil ki.”

“Türklüğü ile utanç duyan birinin Türk olma ihtimali yok.”

EZHEL’DEN AÇIKLAMA: “YİNE YANLIŞ ANLAŞILDIM”

Hakkında açılan davalar nedeniyle bir süredir Türkiye dışında yaşayan Ezhel, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Yorumunun yanlış anlaşıldığını savunan rapçi, şu ifadelerle sosyal medyaya veda etti:

“Şerefsizler yine söylediklerimi yanlış anlamış. Adama tokat atanın da eline sağlık. S... olup gidiyorum sosyal medyadan, hadi bye.”

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Ezhel’in paylaşımı ve ardından gelen tepkiler, sosyal medyada bölünmeye yol açtı. Kimileri rapçinin sözlerini eleştirel bir öz eleştiri olarak değerlendirirken, kimileri ise ifadeleri Türk kimliğine hakaret olarak gördü. Ezhel’in bu çıkışı, hem hayranları hem de muhalifleri arasında hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi.