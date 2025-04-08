Ünlü rapçi gözaltına alındı

Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaptığı suçlaması ile 'Massaka' adı ile bilinen ünlü rapçi M.İ gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Barış Boyun İtalya’da cezaevinde tutuklu bulunuyor.

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medya üzerinden yayınlayan 'Massaka' Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLUYU ÖVÜCÜ KLİPLER YAYINLADIĞI BELİRLENDİ

Ekol TV'nin haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.

M.İ. polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ile ilgili inceleme sürüyor.