Ünlü rapçi intihar etti iddiası! Hayranları adeta yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sansar Salvo’ lakaplı ünlü şarkıcı Ekincan Aslan’ın intihar ettiği öne sürüldü. Bir video çektiği ve daha sonra kendisinden haber alınamadığı iddia ediliyor.

Ailesiyle bir süredir sorunlar yaşayan ve babasını dövdüğü iddia edilen Sansar Salvo’ lakaplı ünlü şarkıcı Ekincan Aslan’ın intihar ettiği öne sürüldü.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in iddiasına göre en son yayınladığı video sonrası kendisinden haber alınamayan şarkıcının çok sayıda ilaç içtiği ve bir hastanede müşahede altında olduğu aktarıldı.

Sansar Salvo'nun intiharı ile ilgili ailesinden veya hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.

