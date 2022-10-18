Ünlü rapçi kendine sosyal medya uygulaması alacak. Tüm sosyal medya hesapları kapatılmıştı

Amerikalı rapçi Kanye West'in yaptığı açıklamalar nedeniyle sosyal medya hesapları kapatılmıştı. Kanye West'i destekleyen Parler CEO’su George Farmer ise bir daha kimsenin sosyal medya hesaplarının kapatılmasından korkmaması gerektiğinin altını çizdi.

2018 yılında kurulan sosyal medya platformunun şu anda başta Trump destekçileri olmak üzere 15 milyon kullanıcıya sahip olduğu biliniyor. Geçtiğimiz sene Ye ismini alan Kanye West ve Parler satın alma anlaşmasına varınca 2022 yılının dördüncü çeyreğini birlikte kapatacaklar.

Donald Trump’ın Medya ve Teknoloji ekibinin Truth Social’i kurmadan önce Parler'i satın almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. ABD’de yaşanan olaylar nedeniyle sosyal medya uygulaması ve Trump'ın ekibiyle anlaşma sağlanamadı.