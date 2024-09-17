Ünlü rapçi Sean Diddy tutuklandı

Sean Diddy Combs, Pazartesi günü New York'taki bir otelde federal suçlamalarla gözaltına alındı. Bu gözaltı, devam eden bir cinsel ilişki ticareti soruşturması çerçevesinde gerçekleşti. Ünlü rapçi, büyük jüri iddianamesinin ardından İç Güvenlik Soruşturmaları tarafından Park Hyatt New York'ta tutuklandı.

Bir kaynak, Pazartesi günü, "Hip hop dünyasının kralı, suçlamalara karşı tam işbirliği yaparak gönüllü olarak New York'a geldi" şeklinde bilgi verdi. Page Six, Combs'un 26 Federal Plaza'da işlem gördüğünü bildirdi. Suçlamalar şu anda detaylandırılmamış durumda. Combs'un Salı günü Manhattan federal mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

Combs'un avukatlarından Marc Agnifilo, yaptığı açıklamada, "ABD Savcılık Ofisi'nin Bay Combs'a karşı haksız bir kovuşturma başlattığına inanıyoruz ve bu durumdan büyük hayal kırıklığı duyuyoruz" dedi. Avukat, Combs'un son 30 yılını bir müzik imparatorluğu kurmaya, çocuklarına değer vermeye ve siyahi toplumu desteklemeye adadığını belirtti. Müvekkili hakkında "Kusurlu bir insan olabilir, ama suçlu değil" diyen Agnifilo, Combs'un bu soruşturmada işbirliği yapmaktan öte bir şey yapmadığını ve suçlamaları öngörerek geçtiğimiz hafta gönüllü olarak New York'a taşındığını vurguladı.

Agnifilo "Lütfen tüm gerçekleri öğrenene kadar yargınızı saklı tutun. Bunlar, saklayacak hiçbir şeyi olmayan masum bir adamın eylemleridir ve mahkemede adını temize çıkarmayı dört gözle beklemektedir" diye ekledi.

54 yaşındaki Combs, eski kız arkadaşı Casandra "Cassie" Ventura'nın Kasım 2023'te kendisine tecavüz ve fiziksel istismardan dava açmasından bu yana cinsel taciz iddialarının merkezinde bulunuyor. 38 yaşındaki Ventura, "Seni Özleyeceğim" adlı şarkısının rapçisinin kendisine 10 yıllık ilişkileri boyunca düzenli olarak kötü muamelede bulunduğunu ve hatta erkek hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü. Ventura, ayrıca, Combs'un 2018 yılında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Eski çift, davanın açılmasından bir gün sonra anlaşmaya vardı. Combs, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti, ancak müzik patronunun Ventura'ya Mart 2016'da bir otelde fiziksel şiddet uyguladığına dair Mayıs ayında ortaya çıkan gözetleme görüntüleri bu iddiaları doğruladı. Bad Boy Records'un kurucusu, günler sonra Instagram'da paylaştığı bir videoda, söz konusu şiddet içeren davranışa değindi. "O videodaki davranışım affedilemez. O videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. İğreniyorum," dedi Combs. "Gidip profesyonel yardım aradım, terapiye ve rehabilitasyona başladım, Tanrı’dan merhametini ve lütfunu dilemek zorunda kaldım" şeklinde devam etti.

Ventura'nın davasından sonra, 1991 yılında Syracuse Üniversitesi'nde öğrenciyken Combs'un kendisine tecavüz edip uyuşturduğunu iddia eden Joi Dickerson-Neal gibi diğer iddia edilen mağdurlar da ortaya çıktı. Rolling Stone dergisine göre, Liza Gardner, Combs'un 1990'ların başında 16 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Combs, kendisine yönelik toplu tecavüz, cinsel ilişki ticareti ve haraççılık suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Mart ayında İç Güvenlik Bakanlığı, cinsel ilişki ticareti soruşturmasıyla bağlantılı olarak Combs'un Los Angeles ve Miami'deki evlerine baskın düzenledi. O sırada Combs'un oğulları Justin ve Christian, 40 milyon dolar değerindeki Los Angeles malikanesinin dışında kelepçeli olarak görüldü. Page Six'e konuşan kaynaklar, baskınlar sırasında "Dün Gece" sanatçısının ikiz kızları Jessie ve D'Lila ile Bahamalar'a seyahat etmeye hazırlanırken Miami-Opa Locka Executive Havaalanı'nda görüldüğünü belirtti.