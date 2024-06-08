Ünlü rapçi Sefo 'Türkiyem' diye bağırdı. Ortalık yıkıldı

Müzisyen ve şarkı yazarı Sefo, Almanya’da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı için bir marş besteledi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı duyuruya göre, Sefo yeni müzikal melodilerle oluşturduğu bu esere, cesaret, zafer ve inanç temalarını işleyen sözler ekleyerek “Türkiye’m” adında özel bir marş ortaya çıkardı.
Ay-yıldızlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti tarafından çok beğenilen “Türkiye’m” marşının TFF’ye teslimi sırasında konuşan Sefo, A Milli Takım için heyecanla özel bir marş yapmanın onurunu ve sevincini yaşadığını ifade etti ve takıma EURO 2024’te başarılar diledi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım için ücret talep etmeden bir marş hazırlayan Sefo’ya minnettarlığını belirtti ve sanatçıya adının yazılı olduğu milli takım formasını hediye etti.
TFF’nin YouTube kanalında yayınlanan marş, dijital platformlar, radyo ve televizyon aracılığıyla dinlenebilecek. “Türkiye’m” marşının video klibi de yakında izleyiciyle buluşacak.
Şarkının sözleri:
Şampiyon uyan!
Sahada tam gaz sesini duyar
Türkiye bu ya!
Rakip farketmez her şekil uyar
Ay-Yıldız bu ya!
90 dakika ruhunu koyan
Türkiye bu ya!
Avrupa - Asya sesini duyar
Avrupa merhaba!
Söyle bana
Kupayı kazanacağız sahada
Sok bunu kafana
Saygı dur Ata'ma!
Hatırlamazsan sor babana
Tribün havada, Ay-Yıldız sahada
Golleri köşeye köşeye yaz
Taktik yok bam - bam - bam
Şutları "ra-ta-ta"
Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)
Sahada saldır saldır
Gel kupayı kaldır
Söyler her gün andım, andım
Türkiye'm kazandın
Kırmızısı kandır kandır
Forma terle yıkandı
Zaman geldi saldır saldır
Gel kupayı kaldır