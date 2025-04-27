Ünlü rapçi Sefo’dan kötü haber! Aile evi küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ünlü rapçi Sefo’dan kötü haber! Aile evi küle döndü

Sefo diye bilinen ünlü şarkıcı Seyfullah Sağır kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü rapçinin memleketi Samsun’daki aile evinde yangın çıktı. İlk incelemede yangının soba veya sigara kaynaklı olduğu söyleniyor.

'Sefo' adıyla tanınan rap şarkıcısı Seyfullah Sağır'ın ailesinin yaşadığı dairede, 24 Nisan gecesi yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, Sefo'nun ablası ile evdeki kedilerin iyi olduğu öğrenildi.

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YANGIN SOBA VEYA SİGARA KAYNAKLI OLABİLİR

Yapılan ilk incelemede, koltuğun alev alması ile başlayan yangının soba veya sigara kaynaklı olduğu üzerinde duruluyor. Soruşturma ise devam ediyor.

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KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Sefo, yaptığı paylaşımda, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez” ifadelerini kullandı.

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