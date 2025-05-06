Ünlü rapçi tutuklanmıştı! Avukatından ilk açıklama geldi

Kocaeli’de “Lvbel C5” mahlasıyla bilinen rap sanatçısı Süleyman Burak Bodur, “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanımını özendirmeyi önlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği yönünde bulgular tespit edilen ünlü rapçi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bodur, nöbetçi hakimlik tarafından “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçlamasıyla tutuklandı.

“CİMER’DEN GELEN İSİMSİZ İHBAR”

Lvbel C5’in avukatı Faruk Lokman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de Lvbel C5 olarak tanınan müvekkilim Süleyman Burak Bodur hakkında basında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Müvekkilimle ilgili, kimlik bilgileri gizli tutularak CİMER’e yapılan bir ihbar üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

İsimsiz ihbarda, müvekkilimin şarkıları ve video kliplerinde uyuşturucuya ve gençleri suça teşvik eden içerikler olduğu iddia edilmiştir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, müvekkilimin sosyal medya hesapları ve video paylaşım platformlarındaki tüm içeriklerini inceleyerek, yalnızca iki şarkısında çağrışım yaratabilecek kelimeler tespit etmiştir. Bu nedenle müvekkilim Gebze Adliyesi’ne ifadeye çağrılmıştır.

5 Mayıs 2025 tarihinde müvekkilim kendi isteğiyle ifade vermeye gitmiş, söz konusu iki şarkının sözlerinde anlatılmak istenen gerçek anlamı açıklamasına rağmen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş ve hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir.

Lvbel C5’in hiçbir zaman kimseyi suça veya ahlaksızlığa özendirme gibi bir amacı olmamıştır. Aksine, bu tür durumlarla mücadele eden bir sanatçıdır. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam etmektedir ve dosyada incelenecek başka bir delil bulunmamaktadır. Müvekkilimin devlet makamlarına saygısı sonsuzdur ve bu süreçte gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancı tamdır.

En kısa sürede müvekkilim hakkındaki gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla, başarılı müzik kariyerine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.”