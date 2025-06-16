Ünlü reklam oyuncusu feci şekilde can verdi! Cinayet mi, intihar mı?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ünlü reklam oyuncusu feci şekilde can verdi! Cinayet mi, intihar mı?

Mardin’de 11’inci kattan düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti.

Mardin’in Artuklu ilçesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde eğitim gören ve birçok reklam filminde rol aldığı öğrenilen Abdullah Cevheroğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 11’inci katından düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cevheroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cenaze, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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