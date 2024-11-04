Ünlü ressam Pablo Picasso’nun sevdiği yemek menüsü Antalya’da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ressam Pablo Picasso’nun sevdiği yemek menüsü Antalya’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Antalya Kültür Yolu Festivali başladı.

Etkinliğin gerçekleştiği festivalde dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun eserleri de sergileniyor.

“Kültür Yolu Antalya” etabındaki tadım etkinliklerinden birisi de “Picasso’nun Sevdiği Yemekler Menüsü Tadım”.

Sanat severlerin rezervasyon yaptırarak deneyimlediği menünün fiyatı 2500 TL.

Picasso’nun sevdiği yemek menüsü şu şekilde;

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BAŞLANGIÇ

Kuzu Kulaklı, Kulaklı Çorba Sarımsaklı Domatesli Ekmek

ARA SICAK

Taze Soğanlı Dereotlu Sardalya Buğulama Katalan Usulü Parmesanlı İşkembe Yahni, Çıtır Sucuklu Kuru Fasulye Püresi, Sorbeli Armut Tatlısı

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ANA YEMEK

Tavşan Izgara (maydanoz & sarımsaklı sade yağ sosu ile) Tavuk Suyuna Bezelyeli Pilav Izgara Midyeli, Dometes Soslu Erişte, Çilekli Dağ Keçisi

TATLI

Manda Kaymağı, Hurma, Mandalina, Nane, Güneriçi ve Tarçın.

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