Ünlü ressam Pablo Picasso’nun sevdiği yemek menüsü Antalya’da

Etkinliğin gerçekleştiği festivalde dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun eserleri de sergileniyor.
“Kültür Yolu Antalya” etabındaki tadım etkinliklerinden birisi de “Picasso’nun Sevdiği Yemekler Menüsü Tadım”.
Sanat severlerin rezervasyon yaptırarak deneyimlediği menünün fiyatı 2500 TL.
Picasso’nun sevdiği yemek menüsü şu şekilde;
BAŞLANGIÇ
Kuzu Kulaklı, Kulaklı Çorba Sarımsaklı Domatesli Ekmek
ARA SICAK
Taze Soğanlı Dereotlu Sardalya Buğulama Katalan Usulü Parmesanlı İşkembe Yahni, Çıtır Sucuklu Kuru Fasulye Püresi, Sorbeli Armut Tatlısı
ANA YEMEK
Tavşan Izgara (maydanoz & sarımsaklı sade yağ sosu ile) Tavuk Suyuna Bezelyeli Pilav Izgara Midyeli, Dometes Soslu Erişte, Çilekli Dağ Keçisi
TATLI
Manda Kaymağı, Hurma, Mandalina, Nane, Güneriçi ve Tarçın.