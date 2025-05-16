Ünlü restoran zinciri iflasın eşiğinde.18 şubesi var. Alacaklılar sıraya girdi

Sağlıklı beslenme trendinin öncülerinden Planta restoran zinciri, mali kriz nedeniyle iflas koruma başvurusu yaptı. Miami Beach merkezli CHG US Holdings bünyesindeki marka, ABD’nin önde gelen şehirlerinde 18 şubeyle hizmet veriyor.

Ancak artan maliyetler, düşen müşteri harcamaları ve ekonomik durgunluk, zinciri zora soktu. Şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak için 12 Mayıs’ta Delaware İflas Mahkemesi’ne 11. Bölüm iflas koruması talebinde bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, Planta’nın varlıkları 50 bin ila 100 bin dolar arasında. Buna karşın borçları 10 ila 50 milyon doları buluyor. En büyük alacaklı, Los Angeles’taki Melrose Avenue mülk sahibi (613 bin dolar).

Onu, Saul Ewing Arstein & Lehr hukuk firması (316 bin dolar), 13 W 27 Leasehold LLC (203 bin dolar), Friedman Properties (180 bin dolar) ve gıda tedarikçisi Baldor Specialty Foods (176 bin dolar) izliyor.

Restoran sektörü, ABD genelinde benzer bir krizle karşı karşıya. Yükselen gıda fiyatları, personel giderleri ve kira maliyetleri, birçok işletmeyi çıkmaza sürüklüyor.

Planta, bitki temelli sağlıklı menüleriyle New York, Chicago ve Los Angeles gibi metropollerde sadık bir müşteri kitlesi edinmişti. Ancak pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik belirsizlik, markayı derinden etkiledi.

CHG US Holdings, 18 ayrı davayla mücadele ediyor ve bu davaların tek bir süreçte birleştirilmesini talep etti. Şirket, iflas sürecinin sonunda teminatsız alacaklılara ödeme yapılabileceğini belirtti.

Planta, şubelerini açık tutarak faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor, ancak yeniden yapılandırma sürecinin sonucu belirsiz. Sektör uzmanları, Planta’nın durumunun, restoran sektöründeki genel krizin bir yansıması olduğunu vurguluyor.