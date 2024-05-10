Ünlü restoranda rezalet. Yemeğin içinden çıkana inanamadılar

İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde skandal bir olay yaşandı. Yemek siparişi veren çift, tabaktan çıkan maddeyi görünce şoke oldu. Restoranın mutfağında çalışan yetkililer, iddiaları reddetti fakat olayla ilgili tutanak tutuldu.

Restorandan, konuyla ilgili bir dönüş almadıklarını belirten çift, tazminat davası açacaklarını iletti. Çok ünlü bir restoranda yaşanan olayda, çift, mantarlı tavuk siparişi verdi. Yemek yedikleri esnada çatala yabancı bir maddenin takıldığını fark eden çift, tabakta sigara izmariti buldu.

RESTORAN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yemeklerinden sigara izmariti çıkan çift, durumu restoranın mutfağına aktardı fakat yetkililer, 'Zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok' diyerek suçlamaları kabul etmedi. Yaşanan olayın ardından tutanak tutuldu.

Mağdur Eray Üner, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yemekten sigara izmariti çıktık, şok olduk. Eşim de şok oldu. Hatta, 'Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?' dedi. Mutfağa girince bir daha şok olduk. O kadar kötü, o kadar berbat, pis, kirli... Mutfakta muhtemelen sigara içildiği ve yemeğe düştüğüne inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Üner, "Bizden olamaz' dediler ama düzenlediğimiz tutanakla kabul ettiler." ifadesini kaydetti ve restorandan henüz bir geri dönüş almadıklarını, tazminat davası açacaklarını iletti.

Mutfakta bulunan yetkililer ise, konu hakkında, "İmkanı yok. Mutfakta sigara içme gibi bir lüksümüz yok. Gelen malzemede bir şey vardır yani. Bunu açıklayacak bir durum yok, fotoğraflarını çekip merkezimize ileteceğiz. Sorumluluk kime aitse tutanak tutulacak" açıklamasında bulundu.