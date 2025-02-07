Ünlü sağlıklı yaşam koçu Ahmet Maranki anlattı! Özel hastanede 50 TL’ye tedavi olmanın yöntemi

Gün olmuyor ki özel hastanelerle ilgili sorun vatandaşları meşgül etmesin. Özel hastanelerde ise fazla ücret ödenmesi konusu gündemde kalmayı sürdürüyor.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda yıllardır süregelen bir problem, özellikle özel hastanelerdeki yüksek ücretler olduğu biliniyor.

Her geçen yıl artan fiyatlar, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasını giderek daha da güçleştiriyor. Bu sorun, ülkenin sağlık sistemi üzerinde ciddi baskılara neden olurken, aynı zamanda toplum sağlığını olumsuz yönde etkiledi.

Ünlü sağlıklı yaşam koçu Ahmet Maranki, yüksek hastane ücretlerine çözüm önerileri sunarak dikkatleri üzerine çekti.

Özel Hastaneler Yönetmeliği değiştirildi! Yenidoğan skandalı ile gündeme gelmişti

Ahmet Maranki, sosyal medyadan şunları yazdı:

"SOYULMAYIN! HAKSIZ KAZANCA HAYIR DEYİN!"

"Özel hastanede muayene olamayan tüm sosyal güvencesi olanların, emeklilerin dikkatine!

Sosyal güvencesi olanlar, emekliler... Çok önemli... Dikkat!.. Soyulmayın! Haksız kazanca hayır deyin!

Herhangi bir özel hastaneye gittiğinizde muhtemelen sizden fazla para alacaklar. Oysa SGK ile ( ssk, bağkur, emekli sandığı gibi) anlaşması olan özel hastanelerin alması gereken para belli ve çok az bir miktar.

"MUTLAKA FATURANIZI ALIN"

Aynı zamanda teşhis aşamasında istenen tahlil, film gibi işlemler için ise 1 kuruş bile talep edemezler. Bütün bunlara ragmen eger sizden gerek muayene gerekse tahlil veya filmler için para istenirse ödemenizi kredi kartı ile yapın, ayrıntılı fatura istediğinizi belirtin ve mutlaka faturanızı alın.

Muayene veya tedavinizi olun. İşiniz bitince elinizdeki belgelerle her hastane içinde bulunan hasta hakları veya musteri ilişkileri bölümüne giderek sizden fazla tahsil edilmiş olan parayı talep edin.

Eveleyip geveleyebilirler. Konudan gercekten haberiniz var mı yok mu onu anlamaya çalışabilirler.

“Yenidoğan Çetesi” skandalı ve özel hastaneler

"SİZE PARANIZI SEVE SEVE GERİ VERECEKLER"

Sakın geri adım atmayın ve eger paranızı geri vermezlerse SGK'ya şikayet edeceginizi söyleyin.

Şikayet durumunda her işlem başına 5 bin TL ceza ödemek zorundalar ve onlar bu cezayı ödemek yerine emin olun size paranızı seve seve geri verecekler.

Ve sakın bir daha aynı hastaneye gitmekten de çekinmeyin... Madem ki SGK ile anlaşmışlar kurallara uymaları gerektiğini biliyorlar, işlerine gelmiyorsa anlaşmayı fesh etsinler.

Bunu da onlara söyleyin. ben bu haberi ilk duydugumda tereddüt etmiştim ancak 950 TL'lik işlemin 900 TL'sini geri alınca ınanmanın ötesinde çok da sevindim. Ve yaklaşık 4 aydır aynı hastanede işlerimi yaptırıyorum, hepsi de beni tanıyor artık. Vezne başına gidince işlemleri ona göre yapıyorlar. Sessiz ve sakın. başkaları duymasın diye.

Ama ben size bunu duyurayım. Zulme sessiz kalmak da zalimliktir. Okuduysanız başkaları da okusun diye paylaşır mısınız lütfen?"