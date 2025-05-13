Ünlü sanatçı Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, son yolculuğuna uğurlandı.

Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı için Kasımpaşa Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

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Törene Küçükboyacı'nın ailesi, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, müzisyenler ve oyuncu Erkan Can katıldı.

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Gözyaşlarına boğulan Ayhan Küçükboyacı'nın eşi Emine Küçükboyacı, "Yap şovunu, son sahnedesin, hadi yap şovunu darbukayı karını kızını susturdun Ayhan, olmadı babam" diye feryat etti. Kızı Şans Küçükboyacı da gözyaşlarına boğuldu. Küçükboyacı'nın cenazesi, Kasımpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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