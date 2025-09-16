Ünlü sanatçı bindiği taksinin şoförü tarafından 'kaçırıldı'

Sanatçı Selda Bağcan, Almanya konseri öncesi Berlin’de beklenmedik bir olay yaşadı.

Konser hazırlıkları arasında şehirde kısa bir alışveriş turu yapmak isteyen sanatçı, bindiği takside hayatının şokunu yaşadı.

Columbia Halle Theatre’da sahne almak üzere 13 Eylül’de Berlin’e giden Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Selda Bağcan, otelinden çıkarak alışverişe gitmek üzere bir taksiye bindi.

Taksi şoförünün hem Türk olması hem de kendisinin büyük bir hayranı çıkmasıya sanatçı karmaşık bir olayın içine girdi.

Posta'daki habere göre taksici Bağcan’ı görünce önce arasının açık olduğu eşini görüntülü aradı.

Aralarındaki tartışmayı çözmek isteyen şoför, telefonu sanatçıya uzattı. Selda Bağcan da kibarlığını göstererek araya girdi ve çifti barıştırmayı başardı.

Sanatçıyı adeta esir alan taksici, Bağcan’a adeta mini bir Berlin turu yaptırdı. İki saat boyunca şehri gezdiren sürücü, ünlü sanatçıyı sonunda alışveriş merkezine götürmek yerine kendi evinin önüne götürdü. Taksici, hayranı olduğu Bağcan’a kahve ikram etmek istediğini söyleyince ortam kısa süreliğine gerildi.

Nazik bir şekilde teklifi geri çeviren Selda Bağcan, uzun uğraşlar sonucu taksiciyi ikna ederek asıl gitmek istediği alışveriş merkezine gitti.

