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Bülent Ersoy’un yakın arkadaşı Fevzi Siverek’e dolandırıcılık suçlaması

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un yakın arkadaşı olarak bilinen Fevzi Siverek hakkında Azerbaycanlı iş insanını dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi…

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:56
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:57
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un yakın arkadaşı Fevzi Siverek’e dolandırıcılık suçlaması

Bülent Ersoy’un yakın arkadaşı Fevzi Siverek’e dolandırıcılık suçlaması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan 9 Ağustos tarihli suç duyurusu dilekçesinde şikayetçi isim iş insanı olduğu belirtilen Azerbaycanlı Teyub Guseynov Türkiye’ye 3-4 kez gelerek Fevzi Siverek ile tanıştı. İkili arasındaki ilişki bir süre sonra yoğunlaştı.

“ÇOK SAYIDA HÂKİM VE SAVCI TANIYORUM”

Polemikhaber'in haberine göre; Siverek bu süreçte Guseynov’a, Türkiye’de çözemeyeceği sorun olmadığını, çok sayıda hâkim ve savcı ile yakın ilişkisinin olduğunu, Ankara ve İstanbul MİT Bölge Başkanları ile dahi sık sık görüştüğünü söyledi. Siverek, aynı zamanda İstanbul Adliyesi ile Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nin restoran ve kafelerini kendisinin işlettiğini kaydetti.

ORTAKLIK TEKLİFİNDE BULUNDU

Üst düzey yargıç ve bürokratlar ile olan görüşmelerini Guseynov’un da görmesini sağlayan Siverek, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un da yakın dostu olduğunu kaydetti. Siverek bir dönem Ersoy’un yapımcısı da oldu. Azeri Guseynov ile Siverek ilişki sıklaşınca Siverek, bu kişiye ortaklık teklifinde bulundu.

‘VATANDAŞLIK DA ALIRIM’ İDDİASI

İddiaya göre Siverek, bu kişiye hem restoranlara hem yeni başlayacağı bir inşaat projesine ortak olabileceğini kaydetti. Savcılık dilekçesinde, Siverek’in, Guseynov’a Türkiye’de oturum izni de alabileceğini, vatandaşlık sorununu da çözebileceğini söylediği öne sürüldü.

‘6 MİLYON DOLAR VERDİ’

Taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonrası, ortaklık için el sıkışıldı. Guseynov, 4 milyon dolarlık ödemeyi Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden, 2 milyon doları ise Azerbaycan’da Siverek’e teslim etti.

'TÜRKİYE’DEN ÇIKAMAZSIN'

Ancak aradan bir süre geçtikten sonra taraflar arasında sıkıntı baş gösterdi. Guseynov, Siverek’e verdiği paranın iadesini istedi. İddiaya göre Siverek bir süre Guseynov’u oyaladı. Bir süre sonra da taraflar arasında gerginlik baş gösterdi. Siverek’in, parasını isteyen Guseynov’a “Türkiye’ye gelirsen başına çok kötü şeyler getiririm. Eğer şikâyette bulunursan, Türkiye’de hiçbir savcı ve hâkim hakkımda takipte bulunup karar vermez. Türkiye’ye gelirsen buradan çıkamazsın” dedi.

MİT BÖLGE BAŞKANLARININ DA ADINI KULLANDI

Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki ipler koptu, Guseynov adliyenin yolunu tuttu. Savcılık dilekçesinde, Siverek’in, MİT bölge başkanlarının da adını kullandığı öne sürülerek, hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açılması istendi.

İşte o suç duyurusu:

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