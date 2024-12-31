Ünlü sanatçı Gönül Akkor yaşama veda etti

Kamuran Akkor'un kendisi gibi sanatçı ablası Gönül Akkor’un ölüm haberini, müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ duyurdu.

MELİKE DEMİRAĞ'DAN ACI PAYLAŞIM

Melike Demirağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Gönül Akkor geçti bu alemden" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Gönül Akkor’un vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Türk Sanat Müziği’nin en önemli seslerinden biri olarak tanınan Akkor, özellikle 1960’lı ve 70'li yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Türk Sanat Müziği repertuarındaki başarılarının yanı sıra, Türk hafif müziği ve Türk pop müziğine de önemli katkılarda bulundu. Akkor, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Kâmuran Akkor’un ablasıdır.

UNUTULMAZ ŞARKILAR

Gönül Akkor, "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" ve "Nasıl Geçti Habersiz" gibi şarkılarındaki etkileyici yorumuyla hafızalarda yer edindi. Sanatçının güçlü sesi ve yorumuyla Türk Sanat Müziği dünyasında önemli bir yeri vardır.