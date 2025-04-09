Ünlü sanatçı gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Sevinç Eratalay gözaltı gerekçesinin, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümüne ilişkin paylaşımı olduğu aktarıldı. Eratalay, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterirken, tutuklu gençlerin serbest bırakılmasına ilişkin çağrılarda bulunmuştu.

EMNİYETE GETİRİLECEK

Dokuz8 Haber'de yer alan bilgilere göre, Antalya’daki evine sabah saatlerinde gelen polisler tarafından gözaltına alınan Eratalay, Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirileceği belirtildi.

SEVİNÇ ERATALAY KİMDİR?

Şarkıcı ve besteci Sevinç Eratalay 1959 yılında Tefenni, Burdur’da dünyaya geldi. 1980 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Piyano ve Şan Bölümü'nü bitirdi.

1987 yılında ilk albümünü yapan Eratalay, sesi ve besteleriyle o dönemde çok büyük ilgi topladı. Sayısız yurt dışı ve yurt içi konserler verdi. Arif Sağ, Ahmet Koç, Mehmet Gümüş, Onur Akın, Tuncay Akdoğan, Yavuz Bingöl, Ferhat Tunç, Ahmet Kaya, Selda Bağcan, Bandista gibi birçok sanatçıyla çalışma fırsatı oldu. Pek çok usta isimlere de beste verdi.

Nâzım Hikmet, Enver Gökçe, Ahmet Arif, Gülten Akın, Eren Ali Gül, İnönü Alpat gibi değerli şairlerin, şiirlerini şarkıya uyarladı.

Sahnede ozan geleneği olarak kabul edilen bağlaması ile çalıp söylemesi ile hafızalara kazınmıştı. Türkiye'de ozan geleneğini sürdüren sanatçılardan biri olarak biliniyor.

Sanatçının bilinen eserleri arasında, Eylem Güzeli, Akşam Erken İner Mapushaneye, Mahir’in Türküsü, Utangaç Vatanım, Pankartlar yer alıyor.