58 yaşındaki Hülya Avşar havuz başından paylaştı

Yılların oyuncusu aynı zamanda şarkıcı Hülya Avşar, 58 yaşında…Türkiye onu Avşar kızı olarak tanıdı ve güzelliği her zaman dillere dolandı.
Havuz başında poz
Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı.
Sporunu hiç aksatmayan 1 çocuk annesi Avşar, tatilini de hep gözlerden uzak yaptı.
Yine Ayvalık’taki yazlığına giden Avşar, havuz başında poz verdi.
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