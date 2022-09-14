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  • 58 yaşındaki Hülya Avşar havuz başından paylaştı

58 yaşındaki Hülya Avşar havuz başından paylaştı

Uzun süredir tatilde olan şarkıcı Hülya Avşar, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor. Avşar, şimdi ise havuz başında güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı. 58 yaşındaki Hülya Avşar’ın formda vücudu göz doldurdu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:21
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:44
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Ünlü sanatçı havuz başından fotoğraf paylaştı.58 yaşında olduğuna inanmak zor

58 yaşındaki Hülya Avşar havuz başından paylaştı
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Yılların oyuncusu aynı zamanda şarkıcı Hülya Avşar, 58 yaşında…Türkiye onu Avşar kızı olarak tanıdı ve güzelliği her zaman dillere dolandı.

Havuz başında poz

Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı.
Sporunu hiç aksatmayan 1 çocuk annesi Avşar, tatilini de hep gözlerden uzak yaptı.

Yine Ayvalık’taki yazlığına giden Avşar, havuz başında poz verdi.

Sosyal medya sayfasından özel yaşamını sık sık paylaşan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde havuzda yüzdüğü anları yayınlamıştı

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Ben Tosunpaşa
14.09.2022 16:49
Simitçi keyfler yerinde  
 
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